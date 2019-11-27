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ПриватБанк перейшов від Мінфіну до Кабміну: що відомо

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Кабінет міністрів став власником 100% пакету акцій ПриватБанку, хоча раніше фінустанова перебувала під порядкуванням Мінфіну, передає УНН із посиланням на офіційні дані НБУ.

Відзначимо, що відповідна інформація зазначена у "відомостях про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 25 вересня 2019 року".

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Зазначимо, що станом на 1 січня 2019 року у "відомостях" про власника був зазначений Мінфін.

Раніше бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що поверне в свою власність ПриватБанк у найближчому майбутньому.

ПриватБанк був націоналізований 2016 року. 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.

Також, 18 квітня поточного року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправними рішення, наслідком яких стала націоналізація ПАТ “КБ “ПриватБанк”, та визнав нечинним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку.

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