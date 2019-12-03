Пристайко розповів про свої враження від розмови Трампа і Зеленського

"Ми не хочемо бути втягнутими у внутрішню політику Сполучених Штатів. І немає іншої країни, у внутрішню політику якої ми б хотіли бути втягнуті, особливо перед президентськими виборами. Ми вважаємо, що наші вибори були чесними. Я сподіваюся, що всі бачать в нас когось, хто не втручається в чужі вибори. Ми сподіваємося отримати двопартійну підтримку, яку ми завжди сподівалися продовжити - і демократи, і республіканці дуже важливі для нас", - сказав міністр.

За його словами, у США в випадках, якщо знаходиться тема для публічного обговорення, як у випадку з Україною, тоді цю тему "розвиватимуть доти, доки не вирішать, чи доки не вичерпають конкретну тему". Міністр зазначив, що тема України в США зараз "стає токсичною", оскільки тепер люди в США, говорячи про Україну, приходять до думки про втручання у вибори і т.д.

Відповідаючи на питання про телефонну розмову між президентами США Дональдом Трампом і України Володимиром Зеленським, він зазначив, що був присутній під час розмови.

"Я був на цьому конкретному телефонному дзвінку, про який хтось говорив, що президент Трамп намагався змусити президента Зеленського робити те, що він хотів. Я був на зустрічі, я не відчував ніякого тиску. Так, він (Трамп - ред.) згадував справу (Хантера Байдена - ред.)... Що я можу сказати вам, що це був обмін позиціями. А президент Трамп говорив, що був поганий посол, був Байден, його конкурент, його син, компанія і т.д. На що президент Зеленський сказав - що ми будемо "прибирати вдома". Ми - новий уряд, ми хочемо очистити все, що було зроблено, і якщо щось буде, ми проведемо розслідування. Не проти конкретної компанії, не проти конкретного політика або його сина. Ми збираємося навести порядок", - додав він.

На питання про те, чи пов'язував Трамп питання про надання військової допомоги Україні з розслідуванням щодо Байденів, Пристайко сказав, що питання військової допомоги взагалі не порушувалося в розмові.

Як повідомляв УНН, раніше в американських ЗМІ з посиланням на інформатора з'явилася інформація про те, що Трамп міг порушити правила нацбезпеки під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським у липні, спробувавши тиснути на українську владу з розслідування справи сина свого конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила на підставі таких підозр про початок процедури імпічменту Трампа.

25 вересня офіційний медіа-портал Білого дому оприлюднив документ і розшифровку розмови між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Контрольована демократами Палата представників схвалила резолюцію про імпічмент 31 жовтня.