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Пристайка запропонували запросити в Раду на фоні скандалу навколо Трампа

Київ • УНН

 • 6080 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Опозиція вимагає звітності у Верховній Раді міністра закордонних справ України Вадима Пристайка через ситуацію, яка виникла на фоні скандалу з телефонною розмовою президентів України та США. Про це заявила нардеп від "Європейської солідарності", член комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Ірина Геращенко на засіданні Погоджувальної ради, передає УНН.

Пристайка запропонували запросити в Раду на фоні скандалу навколо Трампа

"Ми вважаємо важливим ініціювати запрошення до Верховної Ради України міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, щоб почути тактику виходу із цієї ситуації (скандал навколо президента США Дональда Трампа та України – ред.), а також з приводу мінського та нормандського формату. Так само і Генпрокурора Руслана Рябошапки, адже у суспільства виникають питання, що ж це за реформи відбуваються у новій команді, що ми маємо посилення Офісу Генпрокурора та "100% свого Генпрокурора", - сказала Геращенко.

Вона наголосила, що до Генпрокурора України також залишається запитання щодо теми перехідного правосуддя, над якою він, за його словами, працює. Вона назвала цю тему важливою і наголосила, що парламент має бути дотичним до неї в контексті урегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що Офіс Президента не публікуватиме свою стенограму телефонної розмови президентів України та США від 25 липня.

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