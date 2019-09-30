Зеленський заявив, що його Офіс не публікуватиме свою стенограму розмови з Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Офіс Президента не публікуватиме свою стенограму телефонної розмови президентів України та США від 25 липня. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час відвідування навчання МВС у селі Старе під Києвом, передає УНН.
”...мені здається, що це не потрібно робити”, - зазначив Зеленський, коментуючи можливість оприлюднення Україною стенограми розмови із Дональдом Трампом.
Він також зауважив, що хоч і не був дипломатом, але йому видається, що деякі речі неправильно оприлюднювати.
”До президента я ніколи не був дипломатом... Є деякі речі, які... неправильно навіть оприлюднювати. Але ви бачите - немає секретів. Оприлюднили - і оприлюднили", - сказав Зеленський.
Також він висловив переконання, що у нього буде ще багато подібних розмов.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що офіційний Київ не проводитиме жодних розслідувань за наказом інших країн.