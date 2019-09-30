Зеленський: Україна не проводить розслідування за наказами інших країн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що офіційний Київ не проводитиме жодних розслідувань за наказом інших країн, пише УНН з посиланням на матеріал агентства Reuters.
На запитання журналістів, чи буде Київ починати розслідування щодо Джо Байдена та його сина Хантера на прохання Дональда Трампа, Зеленський відповів, що Київ не буде діяти виключно за наказом інших країн.
“Нам не можна наказувати щось робити. Ми незалежна країна”, — сказав Зеленський.
“Ми відкриті, ми готові розслідувати, але це не має ніякого відношення до мене. Наші незалежні правоохоронні органи готові розслідувати будь-які випадки порушення закону”, — додав президент.
Глава держави також сказав, що Україна навряд чи опублікує свою версію стенограми телефонного дзвінка 25 липня з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. На думку Зеленського, було б неправильно ділитися українським конспектом або стенограмою дзвінка, зазначає агентство. “Є певні нюанси і речі, які, я думаю, було б неправильно навіть публікувати”, — зазначив щодо цього Президент.
Як писав УНН, спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила про початок слухань щодо імпічменту президента Дональда Трампа, який частина американських журналістів встигли охрестити “Українагейтом”, а американські видання паралельно почали аналіз можливостей імпічменту.