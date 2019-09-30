Зеленский: Украина не проводит расследование по приказам других стран
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев не будет проводить никаких расследований по приказу других стран, пишет УНН со ссылкой на материал агентства Reuters.
На вопрос журналистов, будет ли Киев начинать расследование Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе Дональда Трампа, Зеленский ответил, что Киев не будет действовать исключительно по приказу других стран.
“Нам нельзя приказывать что-то делать. Мы независимая страна”, — сказал Зеленский.
“Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона”, — добавил президент.
Глава государства также отметил, что Украина вряд ли опубликует свою версию стенограммы телефонного звонка 25 июля с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. По мнению Зеленского, было бы неправильно делиться украинским конспектом или стенограммой звонка, отмечает агентство. “Есть определенные нюансы и вещи, которые, я думаю, было бы неправильно даже публиковать”, — отметил по этому поводу Президент.
Как писал УНН, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале слушаний об импичменте президента Дональда Трампа, часть американских журналистов успели окрестить “Украинагейтом”, а американские издания параллельно начали анализ возможностей импичмента.