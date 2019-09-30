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Зеленский: Украина не проводит расследование по приказам других стран

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев не будет проводить никаких расследований по приказу других стран, пишет УНН со ссылкой на материал агентства Reuters.

Зеленский: Украина не проводит расследование по приказам других стран

На вопрос журналистов, будет ли Киев начинать расследование Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе Дональда Трампа, Зеленский ответил, что Киев не будет действовать исключительно по приказу других стран.

“Нам нельзя приказывать что-то делать. Мы независимая страна”, — сказал Зеленский.

“Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона”, — добавил президент.

Глава государства также отметил, что Украина вряд ли опубликует свою версию стенограммы телефонного звонка 25 июля с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. По мнению Зеленского, было бы неправильно делиться украинским конспектом или стенограммой звонка, отмечает агентство. “Есть определенные нюансы и вещи, которые, я думаю, было бы неправильно даже публиковать”, — отметил по этому поводу Президент.

Как писал УНН, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале слушаний об импичменте президента Дональда Трампа, часть американских журналистов успели окрестить “Украинагейтом”, а американские издания параллельно начали анализ возможностей импичмента.

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