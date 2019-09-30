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Зеленский заявил, что его Офис не будет публиковать свою стенограмму разговора с Трампом

Киев • УНН

 • 10290 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Офис Президента не будет публиковать свою стенограмму телефонного разговора президентов Украины и США от 25 июля. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время посещения учения МВД в селе Старое под Киевом, передает УНН.

Зеленский заявил, что его Офис не будет публиковать свою стенограмму разговора с Трампом

"... мне кажется, что это не нужно делать", - отметил Зеленский, комментируя возможность обнародования Украиной стенограммы беседы с Дональдом Трампом.

Он также отметил, что хоть и не был дипломатом, но ему кажется, что некоторые вещи неправильно обнародовать.

"До президенту я никогда не был дипломатом ... Есть некоторые вещи, которые ... неправильно даже обнародовать. Но вы видите - нет секретов. Обнародовали - и обнародовали", - сказал Зеленский.

Также он выразил убеждение, что у него будет еще много подобных разговоров.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев не будет проводить никаких расследований по приказу других стран.

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