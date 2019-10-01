Пристайко предложили пригласить в Раду на фоне скандала вокруг Трампа

"Мы считаем важным инициировать приглашение в Верховную Раду Украины министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, чтобы услышать тактику выхода из этой ситуации (скандал вокруг президента США Дональда Трампа и Украины - ред.), а также по поводу минского и нормандского формата. Так же и генпрокурора Руслана Рябошапку, ведь у общества возникают вопросы, что же это за реформы происходят в новой команде, что мы имеем усиление Офиса генпрокурора и "100% своего Генпрокурора", - сказала Геращенко.

Она отметила, что к Генпрокурору Украины также остается вопрос относительно темы переходного правосудия, над которой он, по его словам, работает. Она назвала эту тему важной и подчеркнула, что парламент должен быть причастным к ней в контексте урегулирования ситуации на Донбассе.

Напомним, ранее УНН сообщал, что Офис Президента не будет публиковать свою стенограмму телефонного разговора президентов Украины и США от 25 июля.