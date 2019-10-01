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Пристайко предложили пригласить в Раду на фоне скандала вокруг Трампа

Киев • УНН

 • 6080 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Оппозиция требует отчетности в Верховной Раде министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко из-за ситуации, которая возникла на фоне скандала с телефонным разговором президентов Украины и США. Об этом заявила нардеп от "Европейской солидарности", член комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ирина Геращенко на заседании Согласительного совета, передает УНН.

Пристайко предложили пригласить в Раду на фоне скандала вокруг Трампа

"Мы считаем важным инициировать приглашение в Верховную Раду Украины министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, чтобы услышать тактику выхода из этой ситуации (скандал вокруг президента США Дональда Трампа и Украины - ред.), а также по поводу минского и нормандского формата. Так же и генпрокурора Руслана Рябошапку, ведь у общества возникают вопросы, что же это за реформы происходят в новой команде, что мы имеем усиление Офиса генпрокурора и "100% своего Генпрокурора", - сказала Геращенко.

Она отметила, что к Генпрокурору Украины также остается вопрос относительно темы переходного правосудия, над которой он, по его словам, работает. Она назвала эту тему важной и подчеркнула, что парламент должен быть причастным к ней в контексте урегулирования ситуации на Донбассе.

Напомним, ранее УНН сообщал, что Офис Президента не будет публиковать свою стенограмму телефонного разговора президентов Украины и США от 25 июля.

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