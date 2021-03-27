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Прямувала до Туреччини: прикордонники затримали "нашпиговану" бурштином вантажівку

Київ • УНН

 • 14471 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Чорноморські прикордонники під час огляду вантажівки, яка прямувала до Туреччини, виявили партію контрабандних виробів з каміння бурштину. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

Цитата

"Так, сьогодні, близько 05.00, у порту Чорноморська прикордонники Одеського загону здійснювали оформлення транспортних засобів на виїзд до Туреччини та виявили партію контрабандних виробів з каміння бурштину", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Розфасований у невеликі пакунки товар був прихований у кабіні вантажівки марки "IVECO". За кермом авто знаходився громадянин Туреччини. Усього прикордонники дістали з різних сховків кабіни 17 пакунків обробленого каміння та готових ювелірних виробів із бурштину загальною вагою 9,2 кг.

Наразі правопорушника притягнуто до відповідальності за порушення митного законодавства. Виявлений бурштин вилучено встановленим порядком.

Додамо

Служба безпеки України заблокувала діяльність міжнародного угруповання контрабандистів бурштину. У ході багатоетапної операції у зловмисників вилучено декілька партій "сонячного каменю" на понад 11 млн грн.

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