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СБУ вилучила у контрабандистів бурштин на понад 11 мільйонів гривень

Київ • УНН

 • 14571 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Служба безпеки України заблокувала діяльність міжнародного угруповання контрабандистів бурштину. У ході багатоетапної операції у зловмисників вилучено декілька партій "сонячного каменю" на понад 11 млн грн. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Цитата

"Під час обшуків за місцями проживання та у виробничих приміщеннях зловмисників загалом було виявлено майже 1 тис. 300 кг бурштину різних фракцій, понад 170 кг готових виробів, технологічне обладнання для обробки бурштину, комп’ютерну техніку та чорнову бухгалтерію із доказами протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, документування протиправної діяльності групи правоохоронці розпочали у вересні минулого року. За цей час вони встановили контрабандний канал та особи його організаторів.

"Для нелегального вивезення обробленої продукції за кордон учасники групи використовували "маршрути" через аеропорти "Бориспіль" і "Львів", а також сервіси міжнародної пошти за підробленими товарно-супровідними документами", - зазначили в СБУ.

Правоохоронці встановили, що незаконний бізнес організував громадянин однієї з країн Південного Кавказу. До нього він залучив, зокрема сімох мешканців Рівненської області, які скуповували нелегально видобутий бурштин.

З частини придбаної продукції зловмисники виготовляли ювелірні прикраси на замовлення іноземних клієнтів. Для обробки каменю вони використовували виробничі потужності одного з приватних підприємств в області.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України на вилучене майно був накладений арешт. Вирішується питання щодо повідомлення підозр учасникам угруповання.

Додамо

На Житомирщині співробітники Служби безпеки України блокували нелегальний збут оптових партій бурштину-сирцю великих фракцій до країн Східної Азії. Вартість щомісячних партій сягала 2 млн грн.

Українські Національні Новини

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