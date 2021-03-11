Президент Вірменії відмовився підписати пропозицію Пашиняна про призначення начальника Генштабу ЗС

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“Президент Армен Саркісян зі своїми запереченнями повернув пропозицію прем’єр-міністра про призначення Артака Давтяна начальником Генерального штабу Збройних сил”, — наголошується в повідомленні президентської пресслужби.

Після того як президент повернув пропозицію прем’єр-міністра про призначення нового начальника Генштабу ЗС, у Пашиняна є п’ять днів, щоб повторно подати його. Після цього президент в триденний термін повинен або підписати указ, або оскаржити його в Конституційному суді. Давтян раніше вже очолював Генштаб ЗС Вірменії — з 2018 по червень 2020 року і був знятий за пропозицією прем’єр-міністра. Після цього Пашинян призначив новим главою Генштабу Оніка Гаспаряна.

Напередодні

У середу Пашинян заявив, що Гаспарян звільнений від займаної посади, так як за його поданням указ про його звільнення в термін не підписав президент і при цьому не став оскаржувати рішення в Конституційному суді. Сам Гаспарян заявив, що указ про його звільнення є антиконституційним, і вирішив оскаржити його в адміністративному суді. У свою чергу Саркісян направив в КС заяву з проханням визначити, чи відповідає конституції закон “Про військову службу і статус військовослужбовця”, який визначає порядок призначення і відставки глави Генштабу. При цьому в опозиції наполягають, що Гаспарян повинен залишатися на своїй посаді. З такою заявою виступив представник “Руху за порятунок батьківщини”, член партії “Дашнакцутюн” Гегам Манукян.

Також вчора начальник Генштабу Збройних сил (ЗС) Вірменії Оніко Гаспарян повідомив, що заява прем’єр-міністра Нікола Пашиняна про його відставку є антиконституційною, в зв’язку з чим вирішив звернутися до адміністративного суду.