Президент Армении отказался подписать предложение Пашиняна о назначении начальника Генштаба ВС

Детали

“Президент Армен Саркисян со своими возражениями вернул предложение премьер-министра о назначении Артака Давтяна начальником Генерального штаба Вооруженных сил”, — отмечается в сообщении президентской пресс-службы.

После того как президент вернул предложение премьер-министра о назначении нового начальника Генштаба ВС, у Пашиняна есть пять дней, чтобы повторно представить его. После этого президент в трехдневный срок должен или подписать указ, или оспорить его в Конституционном суде. Давтян ранее уже возглавлял Генштаб ВС Армении — с 2018 по июнь 2020 года и был снят по предложению премьер-министра. После этого Пашинян назначил новым главой Генштаба Оника Гаспаряна.

Накануне

В среду Пашинян заявил, что Гаспарян освобожден от занимаемой должности, так как по его представлению указ о его увольнении в срок не подписал президент и при этом не стал обжаловать решение в Конституционном суде. Сам Гаспарян заявил, что указ об его освобождении является антиконституционным, и решил оспорить его в административном суде. В свою очередь Саркисян направил в КС заявление с просьбой определить, соответствует ли конституции закон “О воинской службе и статусе военнослужащего”, который определяет порядок назначения и отставки главы Генштаба. При этом в оппозиции настаивают, что Гаспарян должен оставаться на своей должности. С таким заявлением выступил представитель “Движения за спасение родины”, член партии “Дашнакцутюн” Гегам Манукян.

Также вчера начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) Армении Оник Гаспарян сообщил, что заявление премьер-министра Никола Пашиняна о его отставке является антиконституционным, в связи с чем решил обратиться в административный суд.