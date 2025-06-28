Прем'єр Британії розповів про несподіваний жест на зустрічі з Зеленським після перепалки з Трампом

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поділився спогадами про несподіваний теплий жест на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським після перепалки під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Про це він сказав в інтерв'ю, поширеним The Times, пише УНН.

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Стармер розповів, що "навмисне з усіх сил старався обійняти Президента України Зеленського, коли той прибув на Даунінг-стріт" після перепалки під час зустрічі з Трампом у Білому домі.

"Зазвичай я чекав на сходах, щоб привітати його, - сказав він. - Але я справді усвідомлював, що він залишив Білий дім насамоті".

"Ось чому я підійшов до нього і обняв його", - сказав Стармер.

"Саме тому я і провів його до машини в кінці; я хотів, щоб він знав, що ви не залишаєте мій дім самотнім", - зазначив британський прем'єр.

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