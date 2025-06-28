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Прем'єр Британії розповів про несподіваний жест на зустрічі з Зеленським після перепалки з Трампом

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії розповів, що навмисно обійняв Президента України після його зустрічі з Трампом. Цей жест мав на меті показати, що він не покине Зеленського самотнім.

Прем'єр Британії розповів про несподіваний жест на зустрічі з Зеленським після перепалки з Трампом

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поділився спогадами про несподіваний теплий жест на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським після перепалки під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Про це він сказав в інтерв'ю, поширеним The Times, пише УНН.

Деталі

Стармер розповів, що "навмисне з усіх сил старався обійняти Президента України Зеленського, коли той прибув на Даунінг-стріт" після перепалки під час зустрічі з Трампом у Білому домі.

"Зазвичай я чекав на сходах, щоб привітати його, - сказав він. - Але я справді усвідомлював, що він залишив Білий дім насамоті".

"Ось чому я підійшов до нього і обняв його", - сказав Стармер.

"Саме тому я і провів його до машини в кінці; я хотів, щоб він знав, що ви не залишаєте мій дім самотнім", - зазначив британський прем'єр.

Обговорили закупівлю американських систем ППО та співвиробництво дронів: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом25.06.25, 19:35 • 93652 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Кір Стармер
Білий дім
Дональд Трамп
Велика Британія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
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