Премьер Британии рассказал о неожиданном жесте на встрече с Зеленским после перепалки с Трампом
Киев • УНН
Премьер-министр Великобритании рассказал, что намеренно обнял Президента Украины после его встречи с Трампом. Этот жест имел целью показать, что он не оставит Зеленского в одиночестве.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поделился воспоминаниями о неожиданном теплом жесте на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским после перепалки во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом он сказал в интервью, распространенном The Times, пишет УНН.
Детали
Стармер рассказал, что "намеренно изо всех сил старался обнять Президента Украины Зеленского, когда тот прибыл на Даунинг-стрит" после перепалки во время встречи с Трампом в Белом доме.
"Обычно я ждал на ступеньках, чтобы поприветствовать его, - сказал он. - Но я действительно осознавал, что он покинул Белый дом в одиночестве".
"Вот почему я подошел к нему и обнял его", - сказал Стармер.
"Именно поэтому я и проводил его до машины в конце; я хотел, чтобы он знал, что вы не покидаете мой дом в одиночестве", - отметил британский премьер.
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