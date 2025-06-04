Представник "За майбутнє", нардеп Батенко увійшов до складу слідчої комісії ВР з питань зловживання посадовців - Гончаренко
Київ • УНН
Нардеп Тарас Батенко увійшов до ТСК ВР, що розслідує зловживання посадовців та держпідприємств. Таке рішення було прийняте Радою з метою розслідування можливих зловживань, що могли зашкодити економічній безпеці.
Склад Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розслідує можливі зловживання посадовців та держпідприємств оновлений. До складу комісії увійшов Народний депутат Тарас Батенка (група "Партія "За майбутнє"), передає ТГ-канал нардепа Олексія Гончаренка, повідомляє УНН.
Деталі
Рада проголосувала за постанову, згідно з якою народного депутата Тараса Батенка (група "Партія "За майбутнє") включено до складу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Ідеться про комісію, яка розслідує можливі зловживання посадовців та держпідприємств, що могли зашкодити економічній безпеці України.
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За 2024 рік доходи 387 народних депутатів України зросли вдвічі. Найбільші доходи у "Європейської солідарності" - 5,6 млн грн. Далі:
- партія "Слуга народу" (2 157, 7 грн);
- "Відновлення України" (1 990 грн)
- "Платформа за Життя та мир" (колишня "ОПЗЖ" - 1 611 грн);
Слідом - партія "За Майбутнє" (1 293, 8 грн).
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