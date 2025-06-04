Представитель "За майбутнє" нардеп Батенко вошел в состав следственной комиссии ВР по вопросам злоупотребления должностных лиц - Гончаренко
Киев • УНН
Нардеп Тарас Батенко вошел в ВСК ВР, расследующую злоупотребления должностных лиц и госпредприятий. Такое решение было принято Радой с целью расследования возможных злоупотреблений, которые могли повредить экономической безопасности.
Состав Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая расследует возможные злоупотребления должностных лиц и госпредприятий обновлен. В состав комиссии вошел Народный депутат Тарас Батенко (группа "Партия "За майбутнє"), передает ТГ-канал нардепа Алексея Гончаренко, сообщает УНН.
Детали
Рада проголосовала за постановление, согласно которому народный депутат Тарас Батенко (группа "Партия "За майбутнє") включен в состав Временной следственной комиссии Верховной Рады. Речь идет о комиссии, которая расследует возможные злоупотребления должностных лиц и госпредприятий, которые могли нанести вред экономической безопасности Украины.
Напомним
За 2024 год доходы 387 народных депутатов Украины выросли вдвое. Наибольшие доходы у "Европейской солидарности" - 5,6 млн грн. Далее:
- партия "Слуга народа" (2 157, 7 грн);
- "Відновлення України" (1 990 грн)
- "Платформа за Життя та мир" (бывшая "ОПЗЖ" - 1 611 грн);
Следом - партия "За Майбутнє" (1 293, 8 грн).
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