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Представитель "За майбутнє" нардеп Батенко вошел в состав следственной комиссии ВР по вопросам злоупотребления должностных лиц - Гончаренко

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Нардеп Тарас Батенко вошел в ВСК ВР, расследующую злоупотребления должностных лиц и госпредприятий. Такое решение было принято Радой с целью расследования возможных злоупотреблений, которые могли повредить экономической безопасности.

Представитель "За майбутнє" нардеп Батенко вошел в состав следственной комиссии ВР по вопросам злоупотребления должностных лиц - Гончаренко

Состав Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая расследует возможные злоупотребления должностных лиц и госпредприятий обновлен. В состав комиссии вошел Народный депутат Тарас Батенко (группа "Партия "За майбутнє"), передает ТГ-канал нардепа Алексея Гончаренко, сообщает УНН.

Детали

Рада проголосовала за постановление, согласно которому народный депутат Тарас Батенко (группа "Партия "За майбутнє") включен в состав Временной следственной комиссии Верховной Рады. Речь идет о комиссии, которая расследует возможные злоупотребления должностных лиц и госпредприятий, которые могли нанести вред экономической безопасности Украины.

Напомним

За 2024 год доходы 387 народных депутатов Украины выросли вдвое. Наибольшие доходы у "Европейской солидарности" - 5,6 млн грн. Далее:

  • партия "Слуга народа" (2 157, 7 грн);
    • "Відновлення України" (1 990 грн)
      • "Платформа за Життя та мир" (бывшая "ОПЗЖ" - 1 611 грн);

        Следом - партия "За Майбутнє" (1 293, 8 грн).

        Кабмин до сих пор не владеет результатами аудита НАБУ: работа Комиссии продолжается уже более полугода06.05.25, 07:00 • 42309 просмотров

        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

        политика
        Алексей Гончаренко
        Слуга народа
        Верховная Рада
        Украина
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