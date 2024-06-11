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Правоохоронці мають різко реагувати на факти чорного експорту зерна - нардеп

Правоохоронці мають різко реагувати на факти чорного експорту зерна - нардеп

Київ • УНН

 • 112667 перегляди

Як заявив нардеп з комітету з питань аграрної та земельної політики, правоохоронні органи повинні різко відреагувати на факти незаконного експорту зерна з України.

Правоохоронні органи повинні різко реагувати на факти чорного експорту зерна з України. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив член комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Зрозуміло, що чорного експорту зерна бути не повинно і правоохоронні органи повинні різко реагувати на це

- сказав Соломчук.

За його словами, український експорт зерна обговорюється на міжнародній арені, його в тому числі Представляє Президент України, адже від українського зерна залежить стабільність багатьох країн.

"Агрокомітет це (чорний експорт – ред.) постійно обговорює, але краще все ж нехай дадуть відповідь правоохоронні органи, митні органи – чому так", - зазначив Соломчук.

Він додав, що в будь-якому випадку, коли зерно перетинає кордон, оформляються документи і їх повинні перевіряти правоохоронні органи.

Крім того, Соломчук вважає, що правоохоронні органи також повинні вивчати діяльність компаній, що експортують зернові, на предмет з підсанкційними компаніями.

"В першу чергу це питання правоохоронних органів і митниці, чому воно так покидає країну... будь-які незаконні дії, вони завжди ганебні. Особливо такого рівня", - зазначив Соломчук.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у січні 2021 року правоохоронців зацікавила низка компаній, що займаються експортом зерна та пов'язаних з GNT Group одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка.  ТОВ "Ферко", ТОВ "Металзюкрайн Корп ЛТД", ТОВ "Зерновий Перевантажувальний Комплекс "Інзерноекспорт" і підприємство "Вторметекспорт", що належать до GNT Group, активно використовували реквізити "ризикових" підприємств для проведення експортних операцій. Під час розслідування територіальне управління БЕБ в Одеській області виявило щонайменше три таких "ризикових" підприємства: ТОВ "АУТСТАФФ 19", ТОВ "АЛІСЕНТА ТРЕЙД" і ТОВ "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Крім того, слідство встановило, що експортоване зерно зберігалося, зокрема, на складах ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", яке теж підконтрольне Грозі та Науменку.

За результатами розслідування правоохоронці виявили, що жодне зі згаданих "ризикових" підприємств не має підтверджень придбання зернових, які планувалося експортувати, - а це понад 2 тисячі тонн кукурудзи, ячменю, пшениці (це тільки те, що було виявлено правоохоронцями під час обшуків). Крім того, всі ці підприємства порушували вимоги фінансової та податкової звітності, демонстрували нульову прибутковість, занижували податок на прибуток.

Лише в рамках цього кримінального провадження, за підрахунками правоохоронців, компанії Грози та Науменка завдали державі збитків на суму майже 37,5 млн грн. При цьому експортером "сірих" зернових було ТОВ "Агірос", що належить відомому контрабандисту Вадиму Альперіну, проти якого РНБО запровадила санкції 2021 року і якого позбавили українського громадянства. А відвантажувала ці зернові, за даними ЗМІ, ще одна підконтрольна Грозі та Науменку компанія "Аттолло Гранум".

Наразі це кримінальне провадження ще розслідується.

Ще одне кримінальне провадження , в якому фігурує компанія Грози і Науменка ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", розслідує територіальне управління БЕБ міста Києва. Воно відкрите роком пізніше, у 2022-му, проте також стосується "сірого" експорту зернових.

Справу розслідують за статтями про ухилення від сплати податків, підробку документів для державних реєстрів, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та незаконне поводження зі зброєю або боєприпасами.

Схема, за якою діяла компанія Грози і Науменка, ідентична тій, що використовувалася раніше, відрізняються лише назви фіктивних компаній, та й то не всі. У ній, зокрема, фігурує згадане вже в іншому кримінальному провадженні ТОВ "АУТСТАФФ 19".

Крім цієї компанії вони також використовували "ризикові" підприємства "ЕКСПРЕС ВСІ" та "АГРОТРАНС-ГРУП". З їхньою допомогою, за даними слідства, з терміналу зникло щонайменше 40 тис. т зернових та олійних у 2023 році.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаКримінал та НП
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