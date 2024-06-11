Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин
Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт
В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардепЭксклюзив
Украина и Германия заключат сотни соглашений на уровне общин, компаний и правительства - Зеленский
Мужчина лег на трамвайные пути в Киеве: его задержали и передали медикам
Обсуждение послами ЕС переговорных рамок по Украине и Молдове перенесли на следующую неделю - СМИ
Фон дер Ляйен о саммите G7: будем обсуждать, как Украина еще скорее может получить пользу от активов рф
Украина нуждается в до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет - Шмыгаль
Украина должна до зимы реализовать быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно восстановить - Зеленский
В приложении "Воздушная тревога" появились техники психологической самопомощи
Для Украины в июле станут доступными 1,5 млрд евро от активов рф, еще 1,9 млрд евро поступят в этом месяце из Ukraine Facility - фон дер Ляйен
Шольц призвал союзников поддержать инициативу увеличения способности ПВО Украины
Популярные
Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги
США сняли запрет на поставки оружия украинскому подразделению "Азов" - The Washington Post
11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"
43% немецких компаний готовы инвестировать миллиарды евро в восстановление Украины
российская тактическая авиация действует на северо-востоке Украины
Публикации
Как ищут работу украинские беженцы в Молдове
Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги
Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп
Как заявил нардеп из комитета по вопросам аграрной и земельной политики, правоохранительные органы должны резко отреагировать на факты незаконного экспорта зерна из Украины.
Украина и Германия заключат сотни соглашений на уровне общин, компаний и правительства - Зеленский
Между Украиной и Германией на уровне общин, компаний и правительства готовятся сотни соглашений на миллиарды евро в оборонном, энергетическом и социальном секторах.
Мужчина лег на трамвайные пути в Киеве: его задержали и передали медикам
В Киеве полиция задержала мужчину после того, как он лег на трамвайные пути и мешал движению общественного транспорта, проявляя агрессивное поведение перед госпитализацией.
Обсуждение послами ЕС переговорных рамок по Украине и Молдове перенесли на следующую неделю - СМИ
Обсуждение послами ЕС рамок переговоров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС было перенесено на следующую неделю, но цель остается прежней - официально начать переговоры о вступлении с этими двумя странами до конца июня.
Фон дер Ляйен о саммите G7: будем обсуждать, как Украина еще скорее может получить пользу от активов рф
На саммите G7 обсудят, как Украина может еще быстрее извлечь выгоду из замороженных российских активов, о чем объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Украина нуждается в до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет - Шмыгаль
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина нуждается в ежегодных инвестициях в размере 10-30 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет.
Украина должна до зимы реализовать быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно восстановить - Зеленский
Украина в короткой перспективе должна реализовать быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые возможно сейчас восстановить, отметил Президент.
В приложении "Воздушная тревога" появились техники психологической самопомощи
В приложение "Воздушная тревога" добавили набор специальных упражнений и советов, которые помогут стабилизировать эмоциональное состояние во время воздушной тревоги и взрывов.
Для Украины в июле станут доступными 1,5 млрд евро от активов рф, еще 1,9 млрд евро поступят в этом месяце из Ukraine Facility - фон дер Ляйен
В июле станут доступными 1,5 млрд евро прибылей от замороженных российских активов для Украины, еще 1,9 млрд евро поступят в этом месяце из фонда Ukraine Facility.
Шольц призвал союзников поддержать инициативу увеличения способности ПВО Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал международных союзников поддержать инициативу Германии по увеличению возможностей противовоздушной обороны Украины любым возможным способом.