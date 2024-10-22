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Правоохоронні органи отримали свої завдання: в ОП відповіли, чи будуть озвучені прізвища людей з фальшивою інвалідністю

Київ • УНН

 • 30595 перегляди

Заступниця керівника ОП заявила, що питання оприлюднення прізвищ осіб, які незаконно отримали інвалідність, належить правоохоронним органам. Вони отримали відповідні завдання та готові до перевірок.

Правоохоронні органи отримали свої завдання: в ОП відповіли, чи будуть озвучені прізвища людей з фальшивою інвалідністю

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук коментуючи, чи почує суспільство прізвища людей, які незаконно отримали інвалідність, заявила, що це питання до правоохоронних органів, які також отримали свої завдання. Про це вона повідомила в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи почує суспільство прізвища людей, які незаконно отримали інвалідність та уникли подальшої служби у війську, Верещук відповіла: "Це питання до правоохоронних органів. Вони також отримали свої завдання, готові вийти з перевірками, готові доповісти, але наразі я його не буду обговорювати публічно".

Доповнення

Верещук заявляла, що в Україні через ситуацію з МСЕК та фальшивими інвалідностями будуть невідкладні та швидкі перевірки на предмет фальшивих діагнозів усіх посадовців, починаючи з топпосадовців.

За матеріалами СБУ підозру вже отримали 64 посадовців МСЕК, а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
Офіс Президента України
Україна
Ірина Верещук
Хмельницький
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