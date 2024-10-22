Правоохранительные органы получили свои задачи: в ОП ответили, будут ли озвучены фамилии людей с фальшивой инвалидностью
Киев • УНН
Заместитель руководителя ОП заявила, что вопрос обнародования фамилий лиц, которые незаконно получили инвалидность, принадлежит правоохранительным органам. Они получили соответствующие задания и готовы к проверкам.
Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук комментируя, услышит ли общество фамилии людей, которые незаконно получили инвалидность, заявила, что это вопрос к правоохранительным органам, которые также получили свои задачи. Об этом она сообщила в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
На вопрос, услышит ли общество фамилии людей, которые незаконно получили инвалидность и избежали дальнейшей службы в армии, Верещук ответила: «Это вопрос к правоохранительным органам. Они также получили свои задачи, готовы выйти с проверками, готовы доложить, но пока я его не буду обсуждать публично».
Дополнение
Верещук заявляла, что в Украине из-за ситуации с МСЭК и фальшивыми инвалидностями будут безотлагательные и быстрые проверки на предмет фальшивых диагнозов всех чиновников, начиная с топ-чиновников.
По материалам СБУ подозрение уже получили 64 должностных лица МСЭК, а также отменено более 4 тыс. заключений об инвалидности.
Министерство здравоохранения провело проверки и отменило выводы об установлении инвалидности 74 военнообязанным Хмельницким МСЭК.