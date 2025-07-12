Працівник Снятинської міської ради та завідувачка однієї з аптек: що відомо про загиблих у результаті удару рф по Чернівцях
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Чернівцях загинули 43-річний працівник Снятинської міської ради Святослав Лазаренко та 26-річна завідувачка аптеки Діана Кравченко. Атака також пошкодила будівлі та автомобілі, 14 людей отримали поранення.
У результаті атаки рф на Чернівці загинув працівник Снятинської міської ради Івано-Франківської області та завідувачка однієї з чернівецьких аптек. Про це повідомив глава Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, передає УНН.
Внаслідок сьогоднішнього російського удару по Чернівцях загинуло двоє цивільних людей. 43-річний Святослав Лазаренко, працівник Снятинської міської ради Івано-Франківської області. 26-річна Діана Кравченко, завідувачка однієї з чернівецьких аптек
Він також висловив глибокі та щирі співчуття рідним і близьким.
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Російські війська завдали удару по Чернівцях та області, пошкодивши адміністративні будівлі, житлові будинки та автомобілі. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, 14 отримали поранення.
Начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк спростував інформацію про смерть ще двох важкопоранених, підтвердивши, що кількість загиблих внаслідок російської атаки в Чернівцях становить дві особи. Лікарі продовжують боротися за життя всіх важкопоранених.