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Працівник Снятинської міської ради та завідувачка однієї з аптек: що відомо про загиблих у результаті удару рф по Чернівцях

Київ • УНН

 • 1288 перегляди

Внаслідок російського удару по Чернівцях загинули 43-річний працівник Снятинської міської ради Святослав Лазаренко та 26-річна завідувачка аптеки Діана Кравченко. Атака також пошкодила будівлі та автомобілі, 14 людей отримали поранення.

Працівник Снятинської міської ради та завідувачка однієї з аптек: що відомо про загиблих у результаті удару рф по Чернівцях

У результаті атаки рф на Чернівці загинув працівник Снятинської міської ради Івано-Франківської області та завідувачка однієї з чернівецьких аптек. Про це повідомив глава Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, передає УНН.

Внаслідок сьогоднішнього російського удару по Чернівцях загинуло двоє цивільних людей. 43-річний Святослав Лазаренко, працівник Снятинської міської ради Івано-Франківської області. 26-річна Діана Кравченко, завідувачка однієї з чернівецьких аптек 

- повідомив голова ОВА.

Він також висловив глибокі та щирі співчуття рідним і близьким.

13 липня у Чернівцях оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару12.07.25, 12:23 • 3510 переглядiв

Доповнення

Російські війська завдали удару по Чернівцях та області, пошкодивши адміністративні будівлі, житлові будинки та автомобілі. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, 14 отримали поранення.

Начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк спростував інформацію про смерть ще двох важкопоранених, підтвердивши, що кількість загиблих внаслідок російської атаки в Чернівцях становить дві особи. Лікарі продовжують боротися за життя всіх важкопоранених.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна
Івано-Франківська область
Чернівці
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