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Сотрудник Снятинского городского совета и заведующая одной из аптек: что известно о погибших в результате удара рф по Черновцам

Киев • УНН

 • 806 просмотра

В результате российского удара по Черновцам погибли 43-летний сотрудник Снятинского городского совета Святослав Лазаренко и 26-летняя заведующая аптекой Диана Кравченко. Атака также повредила здания и автомобили, 14 человек получили ранения.

Сотрудник Снятинского городского совета и заведующая одной из аптек: что известно о погибших в результате удара рф по Черновцам

В результате атаки рф на Черновцы погиб сотрудник Снятинского городского совета Ивано-Франковской области и заведующая одной из черновицких аптек. Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, передает УНН.

В результате сегодняшнего российского удара по Черновцам погибли двое гражданских людей. 43-летний Святослав Лазаренко, работник Снятинского городского совета Ивано-Франковской области. 26-летняя Диана Кравченко, заведующая одной из черновицких аптек

- сообщил глава ОВА.

Он также выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким.

13 июля в Черновцах объявлен Днем траура по погибшим в результате российского удара12.07.25, 12:23 • 3054 просмотра

Дополнение

Российские войска нанесли удар по Черновцам и области, повредив административные здания, жилые дома и автомобили. В результате атаки погибли два человека, 14 получили ранения.

Начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк опроверг информацию о смерти еще двух тяжелораненых, подтвердив, что количество погибших в результате российской атаки в Черновцах составляет два человека. Врачи продолжают бороться за жизнь всех тяжелораненых.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойна
Ивано-Франковская область
Черновцы
Tesla
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