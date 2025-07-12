Сотрудник Снятинского городского совета и заведующая одной из аптек: что известно о погибших в результате удара рф по Черновцам
Киев • УНН
В результате российского удара по Черновцам погибли 43-летний сотрудник Снятинского городского совета Святослав Лазаренко и 26-летняя заведующая аптекой Диана Кравченко. Атака также повредила здания и автомобили, 14 человек получили ранения.
В результате атаки рф на Черновцы погиб сотрудник Снятинского городского совета Ивано-Франковской области и заведующая одной из черновицких аптек. Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк, передает УНН.
В результате сегодняшнего российского удара по Черновцам погибли двое гражданских людей. 43-летний Святослав Лазаренко, работник Снятинского городского совета Ивано-Франковской области. 26-летняя Диана Кравченко, заведующая одной из черновицких аптек
Он также выразил глубокие и искренние соболезнования родным и близким.
13 июля в Черновцах объявлен Днем траура по погибшим в результате российского удара12.07.25, 12:23 • 3054 просмотра
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Российские войска нанесли удар по Черновцам и области, повредив административные здания, жилые дома и автомобили. В результате атаки погибли два человека, 14 получили ранения.
Начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк опроверг информацию о смерти еще двух тяжелораненых, подтвердив, что количество погибших в результате российской атаки в Черновцах составляет два человека. Врачи продолжают бороться за жизнь всех тяжелораненых.