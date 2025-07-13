Працівник ферми загинув у США після рейду Імміграційної служби на легальну плантацію канабісу

Сільськогосподарський робітник був серйозно поранений під час імміграційного рейду на легальні ферми з вирощування канабісу і згодом помер. У той же період було заарештовано близько 200 іммігрантів без документів, передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

У Каліфорнії працівник ферми загинув в результаті нещасного випадку під час рейду Імміграційної та митної служби США (ICE) на легальну плантацію конопель. У вчорашньому (за місцевим часом) зверненні сім'ї з проханням про пожертвування було сказано, що чоловік "помер". Родина раніше повідомляла, що чоловік, який походив з Мексики, отримав несумісні з життям травми під час рейду.

Під час поліцейської операції в окрузі Вентура, трохи більше ніж за годину їзди від Лос-Анджелеса, чоловіка переслідували імміграційні агенти, повідомила родина.

Мій дядько Хайме був просто невинним, працьовитим фермером", – написав член родини на сторінці збору коштів. "Його переслідували імміграційні агенти, і нам сказали, що він упав [з дев'яти метрів] – сказав він, описуючи свої травми як «катастрофічні».

Робітника "ніколи не затримувала" поліція, як раніше повідомила Agence France-Presse (AFP) Тріша Маклафлін, речниця Міністерства внутрішньої безпеки США.

"Хоча правоохоронні органи не переслідували його, цей чоловік виліз на дах теплиці та впав з 9 метрів", – додала вона, додавши, що поліція "негайно викликала швидку допомогу".

Довідка

Рейд відбувся у четвер у окрузі Вентура, приблизно за 90 кілометрів від Лос-Анджелеса. За даними Міністерства внутрішньої безпеки, під час операції в Карпінтерії та Камарілло було заарештовано близько 200 нелегальних іммігрантів, а десятьох дітей врятовано "від потенційної експлуатації, примусової праці та торгівлі людьми".

Сутички спалахнули між агентами ICE та демонстрантами, які протестували проти репресій ICE. Міністерство внутрішньої безпеки заявило, що понад 500 учасників заворушень намагалися зірвати операцію. Телевізійні кадри показали, як деякі демонстранти кидали предмети в автомобілі правоохоронних органів, які потім застосували сльозогінний газ проти натовпу.

Нагадаємо

Імміграційна влада США провела операцію з арешту близько 270 нелегальних іммігрантів у Чикаго.