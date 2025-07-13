Работник фермы погиб в США после рейда Иммиграционной службы на легальную плантацию каннабиса

Сельскохозяйственный рабочий был серьезно ранен во время иммиграционного рейда на легальные фермы по выращиванию каннабиса и впоследствии скончался. В тот же период было арестовано около 200 иммигрантов без документов, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

В Калифорнии работник фермы погиб в результате несчастного случая во время рейда Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) на легальную плантацию конопли. Во вчерашнем (по местному времени) обращении семьи с просьбой о пожертвовании было сказано, что мужчина "умер". Семья ранее сообщала, что мужчина, который происходил из Мексики, получил несовместимые с жизнью травмы во время рейда.

Во время полицейской операции в округе Вентура, чуть более чем в часе езды от Лос-Анджелеса, мужчину преследовали иммиграционные агенты, сообщила семья.

Мой дядя Хайме был просто невинным, трудолюбивым фермером", – написал член семьи на странице сбора средств. "Его преследовали иммиграционные агенты, и нам сказали, что он упал [с девяти метров] – сказал он, описывая свои травмы как «катастрофические».

Рабочего "никогда не задерживала" полиция, как ранее сообщила Agence France-Presse (AFP) Триша Маклафлин, пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США.

"Хотя правоохранительные органы не преследовали его, этот мужчина вылез на крышу теплицы и упал с 9 метров", – добавила она, добавив, что полиция "немедленно вызвала скорую помощь".

Справка

Рейд состоялся в четверг в округе Вентура, примерно в 90 километрах от Лос-Анджелеса. По данным Министерства внутренней безопасности, во время операции в Карпинтерии и Камарильо было арестовано около 200 нелегальных иммигрантов, а десять детей спасены "от потенциальной эксплуатации, принудительного труда и торговли людьми".

Столкновения вспыхнули между агентами ICE и демонстрантами, протестовавшими против репрессий ICE. Министерство внутренней безопасности заявило, что более 500 участников беспорядков пытались сорвать операцию. Телевизионные кадры показали, как некоторые демонстранты бросали предметы в автомобили правоохранительных органов, которые затем применили слезоточивый газ против толпы.

Напомним

Иммиграционные власти США провели операцию по аресту около 270 нелегальных иммигрантов в Чикаго.