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Пожежу на арсеналі в Ічні продовжують гасити авіацією

Пожежу на арсеналі в Ічні продовжують гасити авіацією

Київ • УНН

 • 9778 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Пожежна авіація здійснила вже 7 скидів води для гасіння пожежі на 6-му арсеналі у Чернігівській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Чернігівській області.

Так, станом на 12:30 на території військового складу продовжується гасіння пожежі та детонація боєприпасів. Загиблих та травмованих не зафіксовано.

"Станом на 12:30 10 жовтня, авіацією ДСНС проведено повітряну розвідку технічної території арсеналу та здійснено 7 скидів води (56 т)", – зазначили у ДСНС.

Крім того, піротехнічні підрозділи відреагували на 51 випадок виявлення вибухонебезпечних предметів місцевим населенням.

"У 11 пунктах прийому евакуйованих громадян розміщено 1 тис. 483 осіб (з них 243 дитини) організовано їх життєзабезпечення, надається медична та психологічна допомога, населення забезпечуються гарячим харчуванням", – проінформували рятувальники.

Нагадаємо, Кабмін виділив з резервного фонду 100 млн грн для відновлення житла та інфраструктури, постраждалих внаслідок вибухів на 6-му арсеналі під Ічнею. 

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області, стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. Поліція розглядає диверсію як основну версію причин події.

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