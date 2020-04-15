Пожежа в Чорнобильській зоні: радіаційний фон у Києві в межах норми
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Пожежу в Чорнобильській зоні вдалося загасити та ще тиждень піде на повне обстеження ділянок займання. Радіаційний фон у столиці - в межах норми і становить 0,03 мілірентгени на годину. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Пожежу в Чорнобильській зоні, яка розпочалася 4 квітня, вдалося загасити. Втім, за оцінками рятувальників, ще тиждень піде на те, щоб повністю обстежити всі ділянки займання. На деяких досі спостерігається тління. Тому пожежа може спалахнути знову, - сказав Кличко. - Користуючись нагодою, хочу подякувати столичним рятувальникам, які боролися з вогнем. Стосовно радіаційного фону: він у столиці зараз - в межах норми. Фон не перевищує 0,013 мілірентген на годину при нормі 0,03 мілірентгени на годину. Про це свідчать і дослідження наших фахівців, і закордонних експертів", - сказав мер столиці.
За його словами, фахівці з Інституту радіаційного захисту та ядерної безпеки Франції підтвердили, що в Києві немає підвищення рівня радіації внаслідок пожежі у зоні відчуження. Для дослідження вони використовували власну систему радіаційного контролю.
Нагадаємо, поліцейські Київщини встановили чоловіка, який причетний до виникнення чергової пожежі у зоні ЧАЕС.