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Пожежа в Чорнобильській зоні: радіаційний фон у Києві в межах норми

Пожежа в Чорнобильській зоні: радіаційний фон у Києві в межах норми

Київ • УНН

 • 19947 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Пожежу в Чорнобильській зоні вдалося загасити та ще тиждень піде на повне обстеження ділянок займання. Радіаційний фон у столиці - в межах норми і становить 0,03 мілірентгени на годину. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"Пожежу в Чорнобильській зоні, яка розпочалася 4 квітня, вдалося загасити. Втім, за оцінками рятувальників, ще тиждень піде на те, щоб повністю обстежити всі ділянки займання. На деяких досі спостерігається тління. Тому пожежа може спалахнути знову, - сказав Кличко. - Користуючись нагодою, хочу подякувати столичним рятувальникам, які боролися з вогнем. Стосовно радіаційного фону: він у столиці зараз - в межах норми. Фон не перевищує 0,013 мілірентген на годину при нормі 0,03 мілірентгени на годину. Про це свідчать і дослідження наших фахівців, і закордонних експертів", - сказав мер столиці.

За його словами, фахівці з Інституту радіаційного захисту та ядерної безпеки Франції підтвердили, що в Києві немає підвищення рівня радіації внаслідок пожежі у зоні відчуження. Для дослідження вони використовували власну систему радіаційного контролю.

Нагадаємо, поліцейські Київщини встановили чоловіка, який причетний до виникнення чергової пожежі у зоні ЧАЕС.

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