Пожар в Чернобыльской зоне: радиационный фон в Киеве в пределах нормы

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 31117 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 39797 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 56000 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 57448 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 80616 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 74416 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101140 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105357 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130550 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Пожар в Чернобыльской зоне: радиационный фон в Киеве в пределах нормы

Пожар в Чернобыльской зоне: радиационный фон в Киеве в пределах нормы

Киев  •  УНН

 • 19940 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить и еще неделя уйдет на полное обследование участков возгорания. Радиационный фон в столице - в пределах нормы и составляет 0,03 миллирентген в час. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Пожар в Чернобыльской зоне, который начался 4 апреля, удалось потушить. Впрочем, по оценкам спасателей, еще неделя уйдет на то, чтобы полностью обследовать все участки возгорания. На некоторых до сих пор наблюдается тление. Поэтому пожар может вспыхнуть снова, - сказал Кличко. - Пользуясь случаем, хочу поблагодарить столичных спасателей, которые боролись с огнем. Относительно радиационного фона: он в столице сейчас - в пределах нормы. Фон не превышает 0,013 мР в час при норме 0,03 миллирентген в час. Об этом свидетельствуют и исследования наших специалистов, и иностранных экспертов", - сказал мэр столицы.

По его словам, специалисты из Института радиационной защиты и ядерной безопасности Франции подтвердили, что в Киеве нет повышения уровня радиации в результате пожара в зоне отчуждения. Для исследования они использовали собственную систему радиационного контроля.

Напомним, полицейские Киевской области установили мужчину , который причастен к возникновению очередного пожара в зоне ЧАЭС.

Украинские Национальные Новости

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