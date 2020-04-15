Пожар в Чернобыльской зоне: радиационный фон в Киеве в пределах нормы

"Пожар в Чернобыльской зоне, который начался 4 апреля, удалось потушить. Впрочем, по оценкам спасателей, еще неделя уйдет на то, чтобы полностью обследовать все участки возгорания. На некоторых до сих пор наблюдается тление. Поэтому пожар может вспыхнуть снова, - сказал Кличко. - Пользуясь случаем, хочу поблагодарить столичных спасателей, которые боролись с огнем. Относительно радиационного фона: он в столице сейчас - в пределах нормы. Фон не превышает 0,013 мР в час при норме 0,03 миллирентген в час. Об этом свидетельствуют и исследования наших специалистов, и иностранных экспертов", - сказал мэр столицы.

По его словам, специалисты из Института радиационной защиты и ядерной безопасности Франции подтвердили, что в Киеве нет повышения уровня радиации в результате пожара в зоне отчуждения. Для исследования они использовали собственную систему радиационного контроля.

Напомним, полицейские Киевской области установили мужчину , который причастен к возникновению очередного пожара в зоне ЧАЭС.