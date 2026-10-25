Пожежа у харківській багатоповерхівці забрала життя людини

У Харкові ввечері у неділю, 25 жовтня, сталася масштабна пожежа. Про це повідомляє ДСНС Харківщини, інформує УНН.

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Зазначається, що внаслідок пожежі одна людина загинула, ще 5 постраждали, також вогнеборці врятували вісім мешканців.

25 жовтня о 18:06 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у шестиповерховому житловому будинку в Індустріальному районі Харкова. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів горіли квартири на 5-му поверсі будинку. Площа пожежі становила 20 кв. м. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося рятувати людей із задимленого під’їзду. Загалом вдалося врятувати вісім мешканців будинку.Причина виникнення пожежі встановлюється - зазначили рятувальники.

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Напередодні у Новобаварському районі Харкова внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо постраждали. Спалахнула одноповерхова будівля.

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