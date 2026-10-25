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Пожежа у харківській багатоповерхівці забрала життя людини

Київ • УНН

 • 986 перегляди

У Харкові загорілися квартири на п’ятому поверсі шестиповерхівки. Одна людина загинула, п’ятеро постраждали, вісьмох мешканців врятували.

Пожежа у харківській багатоповерхівці забрала життя людини

У Харкові ввечері у неділю, 25 жовтня, сталася масштабна пожежа. Про це повідомляє ДСНС Харківщини, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що внаслідок пожежі одна людина загинула, ще 5 постраждали, також вогнеборці врятували вісім мешканців.

25 жовтня о 18:06 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у шестиповерховому житловому будинку в Індустріальному районі Харкова. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів горіли квартири на 5-му поверсі будинку. Площа пожежі становила 20 кв. м. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося рятувати людей із задимленого під’їзду. Загалом вдалося врятувати вісім мешканців будинку.Причина виникнення пожежі встановлюється

- зазначили рятувальники.

Нагадаємо

Напередодні у Новобаварському районі Харкова внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо постраждали. Спалахнула одноповерхова будівля.

російські війська вдарили по торговельному центру в Харкові24.10.26, 19:31 • 7326 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПодії
Вибухи
Пожежі
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Харків