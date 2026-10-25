Пожар в харьковской многоэтажке унес жизнь человека

В Харькове вечером в воскресенье, 25 октября, произошёл масштабный пожар. Об этом сообщает ГСЧС Харьковской области, информирует УНН.

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Отмечается, что в результате пожара один человек погиб, ещё 5 пострадали, также пожарные спасли восемь жителей.

25 октября в 18:06 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в шестиэтажном жилом доме в Индустриальном районе Харькова. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горели квартиры на 5-м этаже дома. Площадь пожара составляла 20 кв. м. Из-за сильного задымления пожарным пришлось спасать людей из задымлённого подъезда. Всего удалось спасти восемь жителей дома. Причина возникновения пожара устанавливается — сообщили спасатели.

Напомним

Накануне в Новобаварском районе Харькова в результате атаки погиб один человек, ещё четверо пострадали. Загорелось одноэтажное здание.

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