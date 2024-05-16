Повітряні сили попередили про ракету у напрямку Полтавщини
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України попередили про ворожу ракетну загрозу зі сходу в напрямку Полтавської області, що спричинило повітряну тривогу в кількох областях, включаючи Київську та Полтавську.
Повітряні сили ЗСУ попередили про ворожу ракету зі сходу у напрямку Полтавської області, пише УНН.
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"Ракета зі сходу на Полтавщину!" - ідеться у повідомленні.
Перед цим ПС ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
У частині областей та у Києві оголошено повітряну тривогу, у тому числі у Полтавській області.
Вибух на Полтавщині: у повітряному просторі зафіксували дві російські ракети15.05.24, 21:28 • 101417 переглядiв