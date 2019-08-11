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Повені в Індії: загинуло вже понад 100 людей

Повені в Індії: загинуло вже понад 100 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Кількість загиблих унаслідок зсувів та повеней в Індії, що були спричинені сильними зливами, сягнула 114 осіб, передає УНН із посиланням на CNN.

"Сильні мусонні дощі вбили принаймні 114 осіб в Індії на цьому тижні, викликаючи руйнівні зсуви і повені в деяких частинах країни", - йдеться в повідомленні.

У південному індійському штаті Керала жертвами стихії стали 57 людей. Понад 165 тис. жителів штату були вимушені залишити свої домівки та оселитися у спеціальних таборах. Понад 200 будинків були зруйновані в результаті повеней та зсувів.

У сусідньому штаті Карнатака внаслідок повені загинули 30 людей, ще 14 вважаються зниклими безвісти. Зі штату було евакуйовано понад 30 тис. мешканців.

Негода також зачепила західний штат Махараштра, де загинули щонайменше 27 осіб та понад 200 тисяч були евакуйовані.

Раніше УНН повідомляв, що кількість жертв повеней в Індії зросла до 95 осіб.

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