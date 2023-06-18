Потужний землетрус сколихнув Францію: пошкоджено сотні будинків, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У суботу у Франції стався землетрус магнітудою від 5,2 до 5,8 бала за шкалою Ріхтера. Унаслідок чого сотні будівель зазнали руйнувань і наразі є непридатними для проживання, пише BBC, передає УНН.
Деталі
Найбільше постраждав регіон Приморська Шаранта. Відомо про двох поранених людей в місті Де-Севр. Через землетрус евакуювали близько 170 людей. Пошкоджено будинки, школи та церкви.
Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн назвала землетрус незвичайним і висловила співчуття постраждалим. Міністр внутрішніх справ країни Джеральд Дарманін заявив, що уряд запустить прискорену процедуру, щоб оцінити структурні пошкодження будівель.
Довідково
Землетруси магнітудою понад п’ять балів є рідкісним явищем для Франції, останній відбувся в листопаді 2019 року.
Нагадаємо
Також у Румунії зафіксували землетрус магнітудою 4,1.