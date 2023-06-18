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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Потужний землетрус сколихнув Францію: пошкоджено сотні будинків, є поранені

Київ • УНН

 • 2249267 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. У суботу у Франції стався землетрус магнітудою від 5,2 до 5,8 бала за шкалою Ріхтера. Унаслідок чого сотні будівель зазнали руйнувань і наразі є непридатними для проживання, пише BBC, передає УНН.

Потужний землетрус сколихнув Францію: пошкоджено сотні будинків, є поранені

Деталі 

Найбільше постраждав регіон Приморська Шаранта. Відомо про двох поранених людей в місті Де-Севр. Через землетрус евакуювали близько 170 людей. Пошкоджено будинки, школи та церкви.

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн назвала землетрус незвичайним і висловила співчуття постраждалим. Міністр внутрішніх справ країни Джеральд Дарманін заявив, що уряд запустить прискорену процедуру, щоб оцінити структурні пошкодження будівель.

Довідково

Землетруси магнітудою понад п’ять балів є рідкісним явищем для Франції, останній відбувся в листопаді 2019 року.

Нагадаємо 

Також у Румунії зафіксували землетрус магнітудою 4,1. 

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