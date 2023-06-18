Мощное землетрясение всколыхнуло Францию: повреждены сотни домов, есть раненые

Детали

Больше всего пострадал регион Приморская Шаранта. Известно о двух раненых людях в городе Де-Севр. Из-за землетрясения эвакуировали около 170 человек. Повреждены дома, школы и церкви.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн назвала землетрясение необычным и выразила соболезнования пострадавшим. Министр внутренних дел страны Джеральд Дарманин заявил, что правительство запустит ускоренную процедуру, чтобы оценить структурные повреждения зданий.

Справочно

Землетрясения магнитудой более пяти’баллов являются редким явлением для Франции, последнее произошло в ноябре 2019 года.

Напомним

Также в Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1.