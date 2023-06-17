У Румунії зафіксовано землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Землетрус магнітудою 4,1 стався в сейсмічній зоні Вранча в Румунії, пише УНН.
Інститут досліджень і розробок у галузі фізики Землі (INCDFP) Румунії повідомив, що осередок залягав на глибині 140 км неподалік від міста Нехою.
За оцінками U.S. Geological Survey землетрус міг відчуватися також в Україні, Молдові та Болгарії.
Контекст
Зона Вранча — сейсмоактивна зона на території Румунії, що розташована на стику Південних (Румунія) і Східних (Україна) Карпат. Підземні поштовхи там відбуваються регулярно.