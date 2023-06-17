В Румынии зафиксировано землетрясение

Институт исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP) Румынии сообщил, что очаг залегал на глубине 140 км неподалеку от города Нехою.

По оценкам U.S. Geological Survey землетрясение могло ощущаться также в Украине, Молдове и Болгарии.

Контекст

Зона Вранча — сейсмоактивна зона на территории Румынии, находящаяся на стыке Южных (Румыния) и Восточных (Украина) Карпат. Подземные толчки там происходят регулярно.