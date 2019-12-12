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Потрійна ДТП на Львівщині: загинув водій легковика

Потрійна ДТП на Львівщині: загинув водій легковика

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Львівській області внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою та з ще одним легковиком загинула людина. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Департамент із питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.

Так, 11 грудня, близько 14:05, в селі Новий Яричів Кам’янка-Бузького району, на автодорозі "Київ-Чоп" житель Одеської області 1947 року народження, керуючи автомобілем Peugeot 207, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем DAF, під керуванням жителя Буського району.

Від удару автомобіль Peugeot відкинуло в сторону, де відбулося зіткнення із автомобілем Nissan Qashqai, під керуванням жителя Львова, який рухався позаду.

В результаті ДТП водій автомобіля Peugeot від отриманих травм загинув на місці події.

Причини та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Львівській області внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса одна людина загинула та ще троє отримали тілесні ушкодження.

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