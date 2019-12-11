На Львівщині зіткнулись мікроавтобус та легковик, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Львівській області внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса одна людина загинула та ще троє отримали тілесні ушкодження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 грудня, близько 19.40, на автодорозі "Львів-Самбір-Ужгород" в одному з сіл Турківського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль Ssangyong Rexton, яким керував 59-річний мешканець району та мікроавтобус Mercedes Sprinter. Внаслідок зіткнення водій Rexton від отриманих травм помер на місці події. Окрім того, тілесні ушкодження отримали пасажирка легковика та двоє пасажирів мікроавтобуса.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Поліцейські розслідують обставини ДТП.
Нагадаємо, на Львівщині сталася аварія за участю легковика та шкільного автобуса. В результаті ДТП п’ятеро осіб отримали тілесні ушкодження, серед яких троє дітей.