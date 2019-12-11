Во Львовской области столкнулись микроавтобус и легковушка, есть погибший

Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 декабря, около 19.40, на автодороге "Львов-Самбор-Ужгород" в одном из сел Турковского района.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобиль Ssangyong Rexton, которым управлял 59-летний житель района и микроавтобус Mercedes Sprinter. В результате столкновения водитель Rexton от полученных травм скончался на месте происшествия. Кроме того, телесные повреждения получили пассажирка легковушки и двое пассажиров микроавтобуса.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Полицейские расследуют обстоятельства ДТП.

Напомним, во Львовской области произошла авария с участием легкового автомобиля и школьного автобуса. В результате ДТП пять человек получили телесные повреждения, среди которых трое детей.