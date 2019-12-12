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Тройное ДТП во Львовской области: погиб водитель легковушки

Тройное ДТП во Львовской области: погиб водитель легковушки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Во Львовской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком и с еще одним автомобилем погиб человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

Так, 11 декабря, около 14:05, в селе Новый Ярычив Каменка-Бугского района, на автодороге "Киев-Чоп" житель Одесской области 1947 года рождения, управляя автомобилем Peugeot 207, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF под управлением жителя Бугского района.

От удара автомобиль Peugeot отбросило в сторону, где произошло столкновение с автомобилем Nissan Qashqai, под управлением жителя Львова, который двигался позади.

В результате ДТП водитель автомобиля Peugeot от полученных травм погиб на месте происшествия.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, во Львовской области в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса один человек погиб и еще трое получили телесные повреждения.

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