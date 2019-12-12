Тройное ДТП во Львовской области: погиб водитель легковушки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Во Львовской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком и с еще одним автомобилем погиб человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
Так, 11 декабря, около 14:05, в селе Новый Ярычив Каменка-Бугского района, на автодороге "Киев-Чоп" житель Одесской области 1947 года рождения, управляя автомобилем Peugeot 207, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF под управлением жителя Бугского района.
От удара автомобиль Peugeot отбросило в сторону, где произошло столкновение с автомобилем Nissan Qashqai, под управлением жителя Львова, который двигался позади.
В результате ДТП водитель автомобиля Peugeot от полученных травм погиб на месте происшествия.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, во Львовской области в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса один человек погиб и еще трое получили телесные повреждения.