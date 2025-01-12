Посилення американських санкцій призведе до скорочення поставок російської нафти в Китай та Індію

Китайські та індійські нафтопереробні компанії постачатимуть більше нафти з Близького Сходу, з Африки та Америки, що призведе до зростання цін і вартості перевезень на тлі запровадження США нових санкцій проти рф, які обмежать поставки основним клієнтам москви. Про це пише Reuters, передає УНН.

У п'ятницю Мінфін США ввів санкції проти російських нафтовидобувних компаній "Газпром нафта" і "Сургутнафтогаз", а також 183 суден, які поставляли російську нафту.

Багато з танкерів використовувалися для доставки нафти до Індії та Китаю, оскільки західні санкції та обмеження цін, введене країнами Групи семи в 2022 році, призвели до того, що торгівля російською нафтою перемістилася з Європи в Азію. Деякі танкери також перевозили нафту з Ірану, який також перебуває під санкціями.

Два китайських торгових джерела повідомили, що експорт російської нафти сильно постраждає від нових санкцій, які змусять китайські незалежні нафтопереробні компанії скоротити обсяги переробки.

Серед суден, що потрапили під нові санкції, 143 танкери, на яких торік було перевезено понад 530 мільйонів барелів російської нафти, що становить близько 42% від загального обсягу експорту нафти морем, йдеться в записці провідного аналітика з вантажних перевезень компанії Kpler Метта Райта.

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З них близько 300 мільйонів барелів було відправлено до Китаю, а більша частина решти нафти - до Індії, додав він.

"Ці санкції значно скоротять парк суден, доступних для доставки нафти з росії в короткостроковій перспективі, що призведе до зростання ставок перевезень", - сказав Райт.

За словами одного з сінгапурських трейдерів, за останні 12 місяців зазначені танкери постачали в Китай близько 900 000 барелів російської нафти на добу.

За перші 11 місяців минулого року імпорт російської нафти в Індію зріс на 4,5 % порівняно з попереднім роком і становив 1,764 млн барелів на добу, або 36 % від загального обсягу індійського імпорту. Обсяг китайського імпорту, включно з поставками трубопроводами, за той самий період зріс на 2 % і склав 99,09 млн метричних тонн (2,159 млн барелів на добу), або 20 % від загального обсягу імпорту.

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