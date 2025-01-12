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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Усиление американских санкций приведет к сокращению поставок российской нефти в Китай и Индию

Усиление американских санкций приведет к сокращению поставок российской нефти в Китай и Индию

Киев  •  УНН

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США ввели санкции против 183 танкеров, перевозивших российскую нефть в Азию. Это приведет к сокращению поставок нефти из рф в Китай и Индию и заставит их искать альтернативных поставщиков.

Китайские и индийские нефтеперерабатывающие компании будут поставлять больше нефти с Ближнего Востока, из Африки и Америки, что приведет к росту цен и стоимости перевозок на фоне введения США новых санкций против рф, которые ограничат поставки основным клиентам москвы. Об этом пишет Reuters, передает УНН

В пятницу Минфин США ввел санкции против российских нефтедобывающих компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также 183 судов, которые поставляли российскую нефть.

Многие из танкеров использовались для доставки нефти в Индию и Китай, поскольку западные санкции и ограничение цен, введенное странами Группы семи в 2022 году, привели к тому, что торговля российской нефтью переместилась из Европы в Азию. Некоторые танкеры также перевозили нефть из Ирана, который также находится под санкциями.

Два китайских торговых источника сообщили, что экспорт российской нефти сильно пострадает от новых санкций, которые заставят китайские независимые нефтеперерабатывающие компании сократить объемы переработки.

Среди судов, попавших под новые санкции, 143 танкера, на которых в прошлом году было перевезено более 530 миллионов баррелей российской нефти, что составляет около 42% от общего объема экспорта нефти по морю, говорится в записке ведущего аналитика по грузовым перевозкам компании Kpler Мэтта Райта.

Введение санкции США против крупнейших нефтяных компаний рф: детали 10.01.25, 18:46 • 31132 просмотра

Из них около 300 миллионов баррелей было отправлено в Китай, а большая часть остальной нефти - в Индию, добавил он.

"Эти санкции значительно сократят парк судов, доступных для доставки нефти из россии в краткосрочной перспективе, что приведет к росту ставок перевозок", - сказал Райт.

По словам одного из сингапурских трейдеров, за последние 12 месяцев указанные танкеры поставляли в Китай около 900 000 баррелей российской нефти в сутки.

За первые 11 месяцев прошлого года импорт российской нефти в Индию вырос на 4,5 % по сравнению с предыдущим годом и составил 1,764 млн баррелей в сутки, или 36 % от общего объема индийского импорта. Объем китайского импорта, включая поставки по трубопроводам, за тот же период вырос на 2 % и составил 99,09 млн метрических тонн (2,159 млн баррелей в сутки), или 20 % от общего объема импорта.

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны10.01.25, 19:45 • 140485 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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