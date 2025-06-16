Посольство США в Ізраїлі зазнало пошкоджень внаслідок ракетного удару Ірану

Посольство та консульство Сполучених Штатів в Ізраїлі будуть закриті через загрозу обстрілу з боку Ірану. Посольство зазнало незначних пошкоджень внаслідок іранських ракет поблизу, повідомив посол США Майк Хакабі, пише УНН.

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Посольство та консульство США в Ізраїлі сьогодні офіційно залишатимуться закритими, оскільки укриття все ще діє. Деякі незначні пошкодження внаслідок влучань іранських ракет поблизу відділення посольства в Тель-Авіві, але серед американських співробітників немає постраждалих - говориться в повідомленні.

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В результаті ракетних ударів Ірану по Тель-Авіау в ніч на 14 червня консул Хорватії в Ізраїлі Івіца Сертич і його дружина дістали легкі поранення.

Ізраїль призупинив роботу всіх посольств та консульств у світі через загострення ситуації з Іраном. Ізраїльтянам за кордоном радять повідомити про своє місцезнаходження та слідкувати за оновленнями щодо ситуації на урядових ресурсах.