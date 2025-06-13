Ізраїль зупиняє роботу дипмісій у різних країнах через загрозу безпеці

Усі ізраїльські посольства та консульства у різних країнах тимчасово припиняють діяльність, консульські послуги певний час будуть недоступні. На тлі ескалації конфлікту з Іраном Ізраїль ухвалив рішення призупинити роботу дипредставництв. Про це повідомило посольства Ізраїлю в Україні, передає УНН.

З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться - йдеться у повідомленні.

Деталі

Для ізраїльтян за кордоном доступна онлайн-форма, щоб повідомити про своє місцезнаходження та поточний статус. Її рекомендується заповнити, щоб допомогти МЗС Ізраїлю швидко реагувати на події.

У разі надзвичайної ситуації або лиха рекомендовано негайно звернутися до ситуаційного центру відомства.

Доповнення

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав серію авіаударів по Тегерану та передмістям іранської столиці, а також по низці інших міст країни. За заявами ізраїльської сторони, атака мала превентивний характер і була спрямована на знищення об’єктів, пов’язаних з ядерною програмою Ірану, а також військової інфраструктури.

Крім того, з’явилася інформація про загибель командувача армії Ірану Мохаммада Багрі, командувача Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Хосейна Саламі та командувача надзвичайних ситуацій Ірану.

За даними The Wall Street Journal, Ізраїльська військова кампанія проти ядерних комплексів, керівництва та ракетної інфраструктури Ірану може тривати до 14 днів.