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Израиль приостанавливает работу дипмиссий в разных странах из-за угрозы безопасности

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Израиль приостанавливает работу всех посольств и консульств в мире из-за обострения ситуации с Ираном. Израильтянам за границей советуют сообщить о своем местонахождении.

Израиль приостанавливает работу дипмиссий в разных странах из-за угрозы безопасности

Все израильские посольства и консульства в разных странах временно прекращают деятельность, консульские услуги некоторое время будут недоступны. На фоне эскалации конфликта с Ираном Израиль принял решение приостановить работу диппредставительств. Об этом сообщило посольство Израиля в Украине, передает УНН.

Учитывая последние события, израильские миссии по всему миру будут закрыты, а консульские услуги не будут предоставляться

- говорится в сообщении.

Детали

Для израильтян за рубежом доступна онлайн-форма, чтобы сообщить о своем местонахождении и текущем статусе. Ее рекомендуется заполнить, чтобы помочь МИД Израиля быстро реагировать на события.

В случае чрезвычайной ситуации или бедствия рекомендуется немедленно обратиться в ситуационный центр ведомства.

Дополнение

В ночь на 13 июня Израиль нанес серию авиаударов по Тегерану и пригородам иранской столицы, а также по ряду других городов страны. По заявлениям израильской стороны, атака носила превентивный характер и была направлена на уничтожение объектов, связанных с ядерной программой Ирана, а также военной инфраструктуры.

Кроме того, появилась информация о гибели командующего армией Ирана Мохаммада Багри, командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейна Салами и командующего чрезвычайными ситуациями Ирана.

По данным The Wall Street Journal, Израильская военная кампания против ядерных комплексов, руководства и ракетной инфраструктуры Ирана может длиться до 14 дней.

Лилия Набока

Лилия Набока

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