Посольство США в Израиле получило повреждения в результате ракетного удара Ирана

Посольство и консульство Соединенных Штатов в Израиле будут закрыты из-за угрозы обстрела со стороны Ирана. Посольство получило незначительные повреждения в результате иранских ракет поблизости, сообщил посол США Майк Хакаби, пишет УНН.

Детали

Посольство и консульство США в Израиле сегодня официально будут оставаться закрытыми, поскольку укрытие все еще действует. Некоторые незначительные повреждения в результате попаданий иранских ракет вблизи отделения посольства в Тель-Авиве, но среди американских сотрудников нет пострадавших - говорится в сообщении.

Дополнение

В результате ракетных ударов Ирана по Тель-Авиву в ночь на 14 июня консул Хорватии в Израиле Ивица Сертич и его жена получили легкие ранения.

Израиль приостановил работу всех посольств и консульств в мире из-за обострения ситуации с Ираном. Израильтянам за границей советуют сообщить о своем местонахождении и следить за обновлениями относительно ситуации на правительственных ресурсах.