Посольство Албанії відкриється в Києві в найближчі місяці
Київ • УНН
Албанія відкриє своє перше повноцінне посольство в Києві в найближчі місяці, заявив албанський міністр закордонних справ.
В найближці місяці у Києві відкриють посольство Албанії, заявив міністр закордонних справкраїни Іґлі Хасані під час пресконференці з головою МЗС України Дмитром Кулебою, пише УНН з посиланням на Telegrafi.
Деталі
У своєму виступі Хасані повідомив, що протягом кількох місяців у Києві буде відкрито посольство Албанії.
"Ми знаходимося в стадії підготовки нашого посольства в Києві, сподіваємося, що інавгурація відбудеться за кілька місяців", - заявив він.
Доповнення
12 січня міністерка закордонних справ Албанії Олта Джачка повідомила, що країна вперше відкриє повноцінне посольство в Україні - з нагоди 30-річчя встановлення дипломатичних відносин двох держав.
До цього обов'язки посольства Албанії в Україні виконувало посольство Албанії в Польщі.
У вересні 2020 року Україна відкрила посольство в Албанії.
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