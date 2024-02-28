Посольство Албании откроется в Киеве в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы в Киеве откроют посольство Албании, заявил министр иностранных дел страны Игли Хасани во время пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, пишет УНН со ссылкой на Telegrafi.

Детали

В своем выступлении Хасани сообщил, что в течение нескольких месяцев в Киеве будет открыто посольство Албании.

"Мы находимся в стадии подготовки нашего посольства в Киеве, надеемся, что инаугурация состоится через несколько месяцев", - заявил он.

Дополнение

12 января министр иностранных дел Албании Олта Джачка сообщила, что страна впервые откроет полноценное посольство в Украине - по случаю 30-летия установления дипломатических отношений двух государств.

До этого обязанности посольства Албании в Украине выполняло посольство Албании в Польше.

В сентябре 2020 года Украина открыла посольство в Албании.

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