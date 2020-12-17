Посол Ізраїлю в Україні відреагував на смерть Кернеса
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон відреагував на смерть мера Харкова Геннадія Кернеса назвавши його добрим другом Ізраїлю та висловив співчуття його родині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу посольства Ізраїлю в Україні.
“Дуже шкода почути сумну звістку про смерть мера Харкова Геннадія Кернеса, доброго друга Ізраїлю. Мер Кернес багато зробив для свого міста, і багато хто буде сумувати за ним. Співчуття його родині”, — сказав Ліон.
Нагадаємо, у Харкові оголошено триденну жалобу, 17-19 грудня, у зв’язку зі смертю Харківського міського голови Геннадія Кернеса.
Як повідомляв УНН, сьогодні стало відомо про те, що помер новообраний мер Харкова Геннадій Кернес від наслідків коронавірусу.
11 грудня стало відомо, що в мера Харкова не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу.
Раніше мер Харкова Геннадій Кернес перехворів на COVID-19. Так, 16 вересня 2020-го Кернеса доставили до німецької клініки “Шаріте” через ускладнення від коронавірусу.
Додамо, Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.
28 квітня 2014 року на Геннадія Кернеса було скоєно замах.
Був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня з результатом 60,34% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги. Як повідомлялося, Кернес не міг встигнути на перше засідання міської ради через рекомендації лікарів. Втім, зазначалося, що стан міського голови Харкова значно покращився.
Теперешній мерський термін був третім для Кернеса.