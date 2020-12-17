Посол Израиля в Украине отреагировал на смерть Кернеса

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 82549 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 158625 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 164209 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 364994 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 215245 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 486435 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 347106 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 227886 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 250913 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 258252 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
4.7м/с
81%
Популярные новости

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 50776 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 72758 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 68610 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 54519 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 26806 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 126367 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 115023 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 204317 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 364994 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 486435 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 19365 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 34047 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 41809 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 71384 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 93180 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Посол Израиля в Украине отреагировал на смерть Кернеса

Киев • УНН

 • 15109 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Посол Израиля в Украине Джоэль Лион отреагировал на смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса назвав его хорошим другом Израиля и выразил соболезнования его семье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу посольства Израиля в Украине.

Посол Израиля в Украине отреагировал на смерть Кернеса

"Очень жаль услышать печальное известие о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса, доброго друга Израиля. Мэр Кернес много сделал для своего города, и многие будут скучать за ним. Соболезнования его семье", - сказал Лион.

Напомним, в Харькове объявлен траур, 17-19 декабря, в связи со смертью Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Как сообщал УНН, сегодня стало известно о том, что умер новоизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес от последствий коронавируса.

11 декабря стало известно, что у мэра Харькова не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес переболел COVID-19. Так 16 сентября 2020 года Кернеса доставили в немецкую клинику "Шарите" из-за осложнений от коронавируса.

Добавим, Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

28 апреля 2014 года на Геннадия Кернеса было совершено покушение.

Был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября с результатом 60,34% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Как сообщалось, Кернес не мог успеть на первое заседание городского совета из-за рекомендации врачей. Впрочем, отмечалось, что состояние городского головы Харькова значительно улучшилось.

Настоящий мэрский срок был третьим для Кернеса.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,737.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,784.59