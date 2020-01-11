Посол Ірану: військові лише вчора вночі підтвердили, що збили український літак
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Посол Ірану Хамід Баідінежад підтвердив, що "Корпус вартових ісламської революції" взяв на себе відповідальність за збитий український пасажирський літак і розповів, коли військові повідомили керівництву країни про допущену помилку, що призвела до катастрофи. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter, повідомляє УНН.
"Головний командир КВІР визнав ненавмисну людську помилку в недавньому інциденті з літаком. Він також визнав, що про цы остаточны висновки повідомили тільки вищу владу минулої ночі, і цивільну авіацію та урядовців не слід звинувачувати в тому, що вони заявляють про інше", - написав посол.
Літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану міста Тегеран, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі загинули.
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У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військової ракетою.
Нагадаємо, раніше Іран заперечував, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.
Іран запросив представників компанії Boeing взяти участь в розслідуванні причин аварії під Тегераном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України".
Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу літака МАУ.
"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - сказав Мусаві.
Варто зазначити, що ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).
Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.
Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.