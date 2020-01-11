Посол Ірану: військові лише вчора вночі підтвердили, що збили український літак

КИЇВ. 11 січня. УНН. Посол Ірану Хамід Баідінежад підтвердив, що "Корпус вартових ісламської революції" взяв на себе відповідальність за збитий український пасажирський літак і розповів, коли військові повідомили керівництву країни про допущену помилку, що призвела до катастрофи. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter, повідомляє УНН.